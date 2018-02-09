CHP kulisi: Kılıçdaroğlu ‘gölge kabine’ oluşturuyor

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde Bakanlar Kurulu’na karşı ‘gölge kabine’ oluşturacağı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Yalçın Bayer’in kulis haberine göre, ‘gölge kabine’de yer alacak isimler şöyle: Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Akif Hamzaçebi, Çetin Osman Budak, Muharrem Erkek ve Ünal Çeviköz.

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Kılıçdaroğlu’nun, en çok oyu alan Haluk Koç’u örgütlerin başına getireceği, Seyit Torun’un ise yerel yönetimlerdeki eski görevini sürdüreceği konuşuluyor.

Karayalçın: Sinirlendim

Kurultayı terk eden CHP’nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, bunun nedenini şöyle açıkladı: “Sayın Kılıçdaroğlu göreve gelmesinden sonra kurultaylarda eski genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, gerektiğinde Deniz Baykal ve ben birlikte oturtulurduk. Ancak son kurultayda, ismimden eski ‘genel başkan’ ifadesi çıkarılmış, protokolde ‘eski dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı’ yazılmış, bunu görünce sinirlendim ve salondan ayrıldım.”

Bingöl’den yalanlama

CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün kardeşi müteahhit Atilla Bingöl, kurultayda yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ile yemek ve inşaat işlerinde ortaklığı bulunduğu iddialarını noter kanalıyla yalanladı.