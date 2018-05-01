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Yaramazlara biraz batar!

CHP kulisi: Kesici’nin ismi güçlendi, Kılıçdaroğlu’yla baş başa iki saat görüştü

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin 4 Mayıs’ta açıklayacağı cumhurbaşkanı adayı için İlhan Kesici’nin isminin güçlendiğini, Kesici’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla iki saatlik bir görüşme yaptığını yazdı.

Fotoğraf: DHA

CHP’ye yakın gazetecilerin parti içinden aktardığına göre genel merkezde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıkmış durumda. AKP’nin kurucu kadrosundan Abdüllatif Şener’in ismi de kulislerde konuşuluyor.

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CHP, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs’ta açıklayacak.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısının‘CHP’deki adaylık borsasında son durum’ başlıklı bölümünde CHP’nin içinde konuşulanları yazdı.

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Hakan sözlerine şöyle başladı: “Hafta sonu: İlhan Kesici yükselişe geçti… Kemal Bey’in yanında görülmüş. Baş başa iki saat görüşmüşler falan. Dün bir ara: ‘Yılmaz Büyükerşen olmayacak’ denmeye başladı. Eskişehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ile MHP’li üyelerin sayısı CHP’yi geçiyormuş… Büyükerşen aday olursa Eskişehir, CHP’nin elinden gidermiş falan…”

Pazar günü AKP’li vekil Ali Babacan’ın isminin dolaştığını öne süren Hakan, “Bir dayanağı yoktu bu dedikodunun… Ama nedense yine de konuşuluyordu” diye yazdı.

Hakan yazısını şöyle bitirdi: “Yine hafta sonu: CHP’yi iyi bilen biri, ‘Çok şaşırtıcı, içe sinecek, bu zamana kadar adı duyulmamış bir aday çıkacak’ dedi. Ama kim olduğunu ifşa ederim diye bana söylemedi. Haklıydı. Ederdim.”

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