CHP kulisi: İsmi ‘güçlenen’ Büyükerşen için partiden ‘yaşlı’ itirazları var

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CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için en güçlü isimler arasında geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için ‘yaşlı’ olduğuna ilişkin itirazlar geldiği kulislere yansıdı.

CHP’ye yakın gazetecilerin parti içinden aktardığına göre, genel merkezde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıkmış durumda.

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Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını “Başarı öyküsü olan, ekonomiyi bilen, bilgi birikimi yüksek olan ve ülkeyi bu değerlerle yönetebilecek birisi olacak” sözleriyle tarif etmiş, “Kavgacı olmayacak. Kavgayı ben yapacağım, cumhurbaşkanı adayı yapmayacak” sözlerini sarf etmesi ise, ibrenin Büyükerşen’den yana olduğuna dair yorumlanmıştı.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, 81 yaşındaki Büyükerşen’in adaylığıyla ilgili ‘yaşlı’ olduğuna ilişkin partiden itirazlar geldiğini belirterek, “Sayın Büyükerşen başarılı bir isim, siyaset dünyasında bir duayen. Dolayısıyla yaşlı olarak eleştirilmesi haksızlık” görüşünü savundu.

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