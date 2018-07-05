CHP kulisi: İnce yeterli imzayı aldıktan sonra ‘Çekil’ çağrısı yapıp düğmeye basacak

‘Olağanüstü kurultay’ çağrısı yapan Muharrem İnce’nin kurultay toplanması için yeterli olan delege sayısının salt çoğunluğu aşması halinde imzaları aldıktan sonra Kılıçdaroğlu’na bir kez daha çekilmesi yönünde çağrı yapacağı öğrenildi.

Ana muhalefet partisindeki kurultay tartışmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçimlerden sonraki ilk görüşmesinden sonra alevmişti.

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İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için, “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer”demişti.

Parti yönetimi kurultay teklifini reddetmiş, İnce ise 30 ilden delegelerin kurultay için imza toplamaya başladıklarını açıklamıştı.

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Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın kulis haberine göre, İnce’yi destekleyen delegelerin, ‘kurultay delegesi olarak bir an önce olağanüstü kurultayın toplanması ve İnce’nin genel başkan adayı olarak önerildiğine’ ilişkin ıslak imzalı taahhüt topladığı belirtildi. Bu taahhütlerin, CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay toplanması için yeterli olan delege sayısının salt çoğunluğu aşması halinde İnce’ye gönderileceği ve İnce’nin imzaları aldıktan sonra Kılıçdaroğlu’na bir kez daha çekilmesi yönünde çağrı yapacağı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu öneriyi reddetmesi halinde İnce’nin imzaları notere ve genel merkeze sunarak olağanüstü kurultay için düğmeye basacağı kaydedildi. İnce’ye ilk imza Sakarya ve Konya örgütünden geldi.