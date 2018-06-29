CHP kulisi: İnce ‘ağır toplar’a ‘Kılıçdaroğlu bırakırsa memnun olurum’ dedi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yerel seçim öncesinde kurultay çağrısı girişiminde bulunmayacağı, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendiliğinden parti liderliğini bırakması halinde ‘memnun olacağı’ mesajı verdiği kulislere yansıdı.

1 Kasım 2015’te yüzde 25.3 oranında oy alan CHP’nin 24 Haziran’da 22.6’da kalmasının ardından partide Kılıçdaroğlu’nun istifa yetmesi gerektiği yönünde sesler yükselmeye başlamıştı. İnce’nin olağanüstü kurultayla genel başkanlığa getirilmesi yönünde görüşler de dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu bu tepkilerin üzerine “Koltuk sevdası olanların partimizde yeri yok” demişti.

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İnce, “Seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim” demiş, Kılıçdaroğlu’nun cevabı “İnce değerimizdir, iyi karşılayın” olmuştu.

CHP’nin ‘ağır topları’ Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen, İnce ve Kılıçdaroğlu’yla ayrı ayrı görüşmüştü.

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‘Parti içini tartıştırmam’

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın kulis haberine göre, hem İnce hem de Kılıçdaroğlu, en kısa zamanda bir araya gelebileceklerini söyledi.

Görüşmelerde partinin bu süreçten sonra yerel seçimlere odaklanması gerektiği, dağınık ve bölünmüş bir görüntüyle, kurultay tartışmalarıyla zaman kaybetmesinin, yerel seçimleri olumsuz etkileyeceği değerlendirmeleri yapıldı.

İnce’nin yerel seçimlere bir yıldan az süre kaldığı için bu aşamada parti içini tartıştırmayacağını ve bu nedenle de bir kurultay çağrısı yapmayacağını söylediği, ancak Kılıçdaroğlu’nun kendisinin böyle bir karar alması halinde de bundan ancak ‘memnuniyet duyacağı’ mesajını verdiği kaydedildi.

CHP’nin ‘ağır topları’ daha sonra tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

Baykal’a, yapılan görüşmelere ilişkin bilgi sunuldu. Baykal’ın, tansiyonun yükselmesinde, seçim sonrasındaki iletişim kazaları, sonuçlara ilişkin hayal kırıklığı ve İnce’ye yönelik olağanüstü kurultay çağrısı baskısının etkili olduğu saptamasında bulunduğu belirtildi.