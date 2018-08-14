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Yaramazlara biraz batar!

CHP kulisi: Hava ‘tersine döndü’, Kılıçdaroğlu’na ‘Uzlaşalım’ mesajı gitti

 

Olağanüstü kurultay için imza sürecinin başarısız olmasının ardından CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun merkez yürütme kurulu (MYK) değişikliğiyle havanın ‘tersine döndüğü’ ve muhaliflerden “Uzlaşalım” mesajları gittiği kulislere yansıdı.

Fotoğraf: Reuters

Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü.

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Süreçte son olarak muhalifler ‘olağanüstü kurultay olmazsa tüzük kurultayı dahil tüm demokratik haklarını kullanacaklarını’ bildirmişti.

CHP’nin yönetim organı  MYK’nın yeni üyeleri geçen hafta belirlenmişti.

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Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre, MYK değişikliğiyle birlikte parti içi muhalefetteki kararlılık düşüşe geçti.

‘Uzlaşma’ mesajı

Bir araya gelen muhalifler arasında “Dövize bağlı ekonomik ağır sorunlar varken ve yaklaşan yerel seçimler nedeniyle partinin parçalı ve kavgalı hali doğru değildir” diyenlerin sesi yükseldi.

Olağanüstü kurultay için imza veren çok sayıda ilin delegesi genel merkezle “Biz seçimden hemen sonra oluşan hava nedeniyle imza verdik. Ancak artık olağanüstü kurultay talebinde ısrarlı değiliz. Parti, seçimlere birlik bütünlük halinde, küskünlerle barışarak kimseyi dışlamadan gitmelidir” diyerek temas kurdu.

Bazı aracılar da doğrudan Kılıçdaroğlu’na iletilmek üzere, “Olağanüstü kurultay talebi bu noktada sona ermiştir. İnce dahil hiçbir partili ülkenin içinde bulunduğu bu noktada bir kurultay talebiyle partiyi yerel seçimlerde güçsüz bırakacak girişimlerde bulunmayacak” diye uzlaşma mesajları gönderdi.

Ortak aday formulü

Gelinen noktada Kılıçdaroğlu liderliğindeki parti yönetimi, 9 Eylül’deki partinin kuruluş yıldönümünü ‘yeni dönemin başlangıcı’ ilan ederek, tüm mesaiyi yerel seçimlere yönlendirecek.

Kılıçdaroğlu yönetimi, muhalif hiçbir partiliyi dışlamadan yerel seçimlerde azami başarı elde etmeyi hedefleyen bir çalışma izlemeyi planlıyor. Eldeki belediyeleri koruma hedefinin yanısıra özellikle İYİ Parti, HDP ve SP ile birlikte işbirliği imkânları yaratılarak, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ‘tabanların mutabakatının sağlanabileceği’ yeni ve ortak aday isimleri üzerinde çalışma yürütülecek.

Yerel seçim etkileyecek

Muhalefet ise bu sürede yerel seçimlerde yaşanabilecek olumsuz sonuçların faturasının kendilerine yüklenmemesi için partiye sorun çıkaracak tavırlardan uzak duracak. Ancak muhaliflerin aklında yerel seçimlerde alınacak sonuçlara göre tavır geliştirmek de bulunuyor.

Yerel seçimlerde olumsuz sonuç alınması durumunda, bu kez olağanüstü kurultay talebinin daha şiddetli bir şekilde gündeme geleceği belirtiliyor.

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