CHP kulisi: Erdoğan ‘kaybedeceğini bildiği’ erken seçimi göze alamaz

CHP’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘kaybedeceğini bildiği’ erken seçimi göze alamayacağını düşündüğü öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından gündeme gelen kabine revizyonunun beş ile 10 bakan arasında olması durumunda 2018’de erken seçime gidileceği AKP kulislerine yansımıştı.

‘Yerel seçimi görmek isteyecek’

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın kulis haberinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun referandumda ‘Hayır’ veren kesimlere yaptığı ziyaretler ve partiye yansıyanlar paylaşıldı.

Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti’nin ardından eski MHP’li Meral Akşener’le görüşen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki haftadan itibaren de MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve HDP eşbaşkanlığına seçilen Serpil Kemalbay’la görüşecek.

Görüşmelerde ‘erken seçim’ olasılığının gündem maddesi olmadığı belirtildi.

Habere şöyle devam edildi: “CHP, bugünkü konjonktürde Erdoğan’ın, erken seçimi göze alamayacağını düşünüyor. Erdoğan’ın partinin başına geçmesinden sonra örgütlerini ve tabanı tahkim etmeden seçime gitmesi halinde ‘kaybedeceği’ni kendisinin de bildiği, bunun için öncelikle Mart 2018’deki yerel seçim sonuçlarını görmek isteyeceği değerlendirmesi yapılıyor.”

‘ANAP da iktidarı kaybetmişti’

Referandumda 17 büyükşehirden ‘Hayır’ çıktığını ve ‘Hayır’ cephesinin bu kez yerel seçimde buluşabileceğine dikkat çeken CHP’nin kulislerinde “Unutmamak gerekir ki, ANAP, 1989’da yerel seçimleri kaybettikten sonra, iktidarı da kaybetti. Eğer 17 büyükşehirde ‘Hayır’ bloku yerel seçimi kazanırsa -ki biz kazanacağına inanıyoruz- 2019’un sonucunu da belirler” görüşü dile getiriliyor.

‘Herkes aday çıkarabilir’

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerinde, siyasi partilerin ‘kendi kimliklerinin temsiliyeti’nin esas olduğu ve herkesin isterse adayını çıkarabileceği ve hiçbir kesimin isim ya da yöntem dayatması içinde olmaması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

Ancak aday belirleme sürecine girildiğinde, temasların daha sıklaştırılarak önce ortak aday çıkarılmasının yolunun aranması, aksi halde en güçlü adayın desteklenerek, seçimin ikinci tura bırakılması ve ikinci turda ‘Hayır’ın adayına destek verilmesi üzerinde duruluyor.