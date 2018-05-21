CHP kulisi: Erdem ve Yarkadaş listeye alınmadı, Şeker listede

CHP’de halen milletvekili olan Eren Erdem, Barış Yarkadaş ve yeniden aday listesine alındığı iddiası doğrulanmadı. Ali Şeker ise İstanbul 2’nci bölge 8’nci sıradan listeye girdi.

CHP’de 24 Haziran seçimleri için hazırlanan ve henüz kesin olmayan aday listesinde partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen vekillerin de yer almadığı görülmüştü. İnce, ‘aday listesi’ tartışmaları için “Hepsi bizim arkadaşımız, fark etmez. Bunlara takılmayın” demişti.

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‘Sızan’ aday listesinde yer almayan Eren Erdem, Ali Şeker ve Barış Yarkadaş’ın yeniden aday gösterileceği iddia edilmişti.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in kulis haberine göre, şu saat itibariyle, Erdem ve Yarkadaş’ın yeniden aday gösterilmesi söz konusu değil.

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Muharrem İnce’ye yakın olup da listeye giremeyen 10 isimden ise üç ismin yeniden listeye alınabileceği konuşuluyor. Ancak bu isimlerin kimler olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Ali Şeker ise İstanbul 2’nci bölge 8’nci sıradan listeye girdi.