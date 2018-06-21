CHP kulisi: AA ilan edecek, Erdoğan balkona çıkacak, Meclis için ‘hile ortamı’ doğacak

Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, CHP’den aldığı bilgiye göre, partinin karşı önlem almak için üzerinde en çok durduğu senaryo Anadolu Ajansı’nın yapacağı manipülasyona dair.

Gürsel bugünkü yazısında, CHP’nin ‘seçim güvenliği’ konusunda yaptığı çalışmaları aktardı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Seçim güvenliğini sağlama konusunda çok büyük aşamalar kaydettik. Genel başkan yardımcımız İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, seçim güvenliği konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ve ‘cumhur ittifakı’ dışında kalan siyasi partilerle koordinasyonu yürütüyor. Çok sayıda toplantı yapıldı. Sağlıklı ve güçlü bir işbirliğimiz var. Gönüllü vatandaşlarla koordinasyonu da Parti Meclisi üyemiz Mehmet Ali Çelebi sağlıyor. 30 bin sandıkta sorun saptadık ve bu sandıklarla ilgileniyoruz. Özellikle de Şanlıurfa’daki sandıklarda sorun var. Milletvekillerimizi de görevlendirdik, özel önlem ve güvenlik alıyoruz. CHP Genel Merkezi bünyesinde Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Merkezi kurduk. İllerde de bu merkezin modeline göre yerel örgütlenmelere gidildi. Bütün bunları vatandaşın sandığa güven içinde gidip vatandaşlık görevini yerine getirmesi için yapıyoruz.”

‘Erdoğan balkon konuşması yapacak’

Gürsel, CHP’lilerden aldığı bilgiyi de paylaştı.

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CHP’nin karşı önlem almak için üzerinde en çok durduğu senaryonun Anadolu Ajansı’yla ilgili olduğunu aktaran Gürsel, şöyle yazdı: “Buna göre Anadolu Ajansı, henüz oylar sayılırken erken bir saatte Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını ilan edecek… Ardından da, buna uygun olarak Erdoğan oy sayımı sürerken balkon konuşması yapacak. Bu sayede iktidarın dikkatleri Meclis oylarının sayımından kaçırması mümkün olacak. Müşahitler ve sandık görevlileri terk ederse hile ve yolsuzluk için uygun ortam doğacak.”