CHP kesin dille yalanladı: Yerel seçimde ittifak yok

CHP, yerel seçimde diğer partilerle ittifak yapacakları iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Partinin genel başkan yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul milletvekil Dursun Çiçek, yerel seçimlerde HDP dahil diğer partilerden isimleri kendi listelerinden aday gösterebileceklerini söylemişti.

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Bunun üzerine CHP’nin ittifaka kapı araladığı yorumları yapılırken, bugün de Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin büyükşehirleri AKP’den almak için hazırlık yaptığını öne sürmüştü.

Partisinin merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak iddialarıyla ilgili şunları söyledi: “Bizim CHP olarak bir iddiamız var; belediyeciliği biz biliriz. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları dudaklarımı okusun: Gündemimizde kesinlikle ittifak yok.”