CHP, Katar’la imzalanan su anlaşmasını Meclis gündemine taşıdı: Ayrıntıları paylaşılmalı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye ile Katar arasında imzalanan ‘Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Barut, yıllık kişi başına düşen su miktarının yaklaşık 1519 metreküp olduğunu, su kıtlığı çeken ülkeler listesinde yer alan Türkiye’nin hızla su fakiri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

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Anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Barut, “Ülkemizin su kaynakları yönetimini tamamen Katar’a devrettiği ileri sürülen, ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi sunan Barut şunları kaydetti: “Yapılan anlaşmayla kimin suyundan söz edildiği, hangi suyun nasıl yönetileceğine dair bilinmezlikler tedirginlik yaratıyor. Pandemi döneminde gıda güvenliği ve egemenliğinin daha da anlaşıldığı bir süreçte yapılan anlaşmayla ilgili ulusal çıkarlarımız ve su varlığımız ile su kaynaklarımız açısından ortaya çıkan bilinmezliklerin bitirilmesi gerekiyor. Gelecekte suyun öneminin daha da artacağı, su kıtlıkları nedeniyle petrolden çok daha kıymetli olacağı ortada olan suyun korunması noktasında yapılan anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. Ülkemizin su kaynakları yönetimini Katar’a devrettiği ileri sürülen, ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz.”

Barut’un yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

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