CHP, Katar’la imzalanan su anlaşmasını Meclis gündemine taşıdı: Ayrıntıları paylaşılmalı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye ile Katar arasında imzalanan ‘Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı Meclis gündemine taşıdı.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Barut, yıllık kişi başına düşen su miktarının yaklaşık 1519 metreküp olduğunu, su kıtlığı çeken ülkeler listesinde yer alan Türkiye’nin hızla su fakiri olma yolunda ilerlediğini belirtti.
Anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Barut, “Ülkemizin su kaynakları yönetimini tamamen Katar’a devrettiği ileri sürülen, ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi sunan Barut şunları kaydetti: “Yapılan anlaşmayla kimin suyundan söz edildiği, hangi suyun nasıl yönetileceğine dair bilinmezlikler tedirginlik yaratıyor. Pandemi döneminde gıda güvenliği ve egemenliğinin daha da anlaşıldığı bir süreçte yapılan anlaşmayla ilgili ulusal çıkarlarımız ve su varlığımız ile su kaynaklarımız açısından ortaya çıkan bilinmezliklerin bitirilmesi gerekiyor. Gelecekte suyun öneminin daha da artacağı, su kıtlıkları nedeniyle petrolden çok daha kıymetli olacağı ortada olan suyun korunması noktasında yapılan anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz. Ülkemizin su kaynakları yönetimini Katar’a devrettiği ileri sürülen, ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz.”
Barut’un yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:
- Ülkemizde yıllık kişi başına düşen su miktarı ne kadardır? Bu miktarın, gelecek planlaması yapılarak ne yönde ve ölçüde değişebileceği öngörülmektedir?
- Ülkemizin su kaynakları mevcut durumda yeterli görülmekte midir?
- Türkiye’de su kaynaklarının tespiti ve durumu hakkında bakanlığınızca yapılan bir çalışma söz konusu mudur? Eğer böyle bir çalışma var ise sonuçlarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?
- Türkiye’de su ve su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi, herkese yeterli su hakkı için spesifik olarak herhangi bir çalışmanız var mıdır?
- Evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla her geçen gün kirlendiği tespit edilen su kaynaklarımızın korunup geliştirilmesi amacıyla, Türkiye’de yıllık yağış miktarı, suyun buharlaşma oranları, barajların doluluk oranları, tarımsal sulama, içme suyu ve sanayide kullanılan su miktarlarının belirlenmesi için veri kaydı oluşturuyor musunuz, eğer varsa bilgileri paylaşabilir misiniz?
- Türkiye ile Katar arasında imzalandığı duyurulan ‘Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın içeriğinde neler vardır?
- Söz konusu anlaşma ile ne amaçlanmaktadır? Böyle bir anlaşma gereksinimi nasıl ve niçin ortaya çıkmıştır?
- Su kaynakları yönetiminin bu anlaşmayla tamamen Katar’a devredildiği doğru mudur, eğer doğruysa kamuoyunun beklentisi doğrultusunda söz konusu anlaşmayı iptal edecek misiniz?