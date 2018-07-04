‘CHP karışmadı’ diyen İnce görüşmeyi anlattı: Gizli ajandalarım yok

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşme için “Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok” dedi.

Kılıçdaroğlu ve İnce önceki akşam seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelmiş ve üç saat baş başa görüşmüştü.

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İnce, Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik. Kurultaya gitmeyeceğim. Kimse CHP örgütüne talimat veremez” demişti.

‘Erzurum’da bu kampanyayı başlatıyoruz’

İnce, Türkiye turuna başladığı Erzurum’da konuştu: “Bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Sloganımız ‘Hepimizin cumhurbaşkanı’ydı. Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepinizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum’a gelemedim, onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Erzurum’da bu kampanyayı başlatıyoruz.”

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‘Karışma falan yok’

9 Eylül günü bir kampanya başlatacağını ve açılışını Erzurum’dan yaptığını söyleyen İnce şöyle devam etti: “Adı ‘Türkiye’yi gençlerle yönetelim’. CHP’nin 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2019’a kadar bir yıl içerisinde 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18 ile 35 yaş arasında, partinin üye sayısı kadar. Bunu başaracağız. 15 milyon oy aldık, hedefimiz 30 milyon oydur. Bir yıl içinde iki katına çıkartırsak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyonu 30 milyon yapacağız.”

İnce, kurultay tartışması için şunları söyledi: “CHP karışmadı. Tam tersine biz sayın genel başkan ile bir abi-kardeş içerisinde, eşlerimizle birlikte bir yemek yedik. Ben sayın genel başkana bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Benim gizli planlarım, ajandalarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Karışma falan yok… Ben MYK üyesi değilim, takdir MYK üyelerimizindir.”