CHP kararını verdi: Anayasa teklifi AYM’ye götürülmeyecek, son sözü ‘millet’ söyleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma sunulacak anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmeyeceklerini açıkladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, AYM’ye gitme hakları olsa da, konunun artık hukuku aştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Anayasa Mahkemesi’ne gitme hakkımız vardır ama konu hukuk konusu değil. Halkın egemenliğini koruyacak olan halkın oyudur” dedi.

Halkın vereceği karara inandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Biz milletin engin sayğduyusuna güveniyoruz. Milletin vatanına bağlılığına, demokrasiye sahip çıkacağına güveniyoruz. Son söz milletin divanıdır. Paket milletin önüne gidecek son sözü millet söyleyecek” diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından anayasa değişikliğini AYM’ye taşıyacaklarını açıklamıştı.