CHP karar değiştirdi: Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılacak; HDP yok

Meclis’te yapılacak 15 Temmuz törenine iştirak etmeyeceğini açıklayan CHP, katılma kararı aldı. HDP ise etkinlikte yer almayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve vekillerin Meclis’in darbe girişimi sırasında bombalandığı saat olan 02.32’de düzenlenecek törene katılmayacağını duyurmuştu.

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Ancak daha sonra açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu ve vekilleri gece Meclis’teki törene katılacağını söyledi. Tezcan, CHP liderinin bir konuşma yapacağını da belirtti.

HDP yok

HDP Sözcüsü Osman Baydemir ise, törene katılmayacaklarını ancak genel kurulda yer alacaklarını açıkladı.

İki parti de törene davet edilmemişti.

Meclis bahçesinde gece yapılacak törende sırasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli konuşacak.