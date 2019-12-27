CHP: Kanal İstanbul’da garanti gelirler milletin sırtından ödenecek

CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Erdoğan Toprak, yapımı planlanan Kanal İstanbul için gemi geçiş garantisi verileceğini, bu nedenle devletin kasasında para çıkacağını söyledi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Toprak, CHP Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunduğu haftalık değerlendirme raporunda Kanal İstanbul’a da değindi.

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CHP’li siyasetçi, projenin mali tutarının 75-125 milyar lira ya da 22-25 milyar dolar olarak hesaplandığını belirterek Kanal İstanbul’un kamu özel işbirliği (KÖİ) ya da yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılmak istediğini kaydetti.

Toprak, iktidarın KÖİ ve YİD modeliyle inşa ettiği benzer diğer projelerde olduğu gibi üstlenici ve işleticilere garanti vereceğini dile getirdi.

CHP’li yönetici şunları kaydetti: “Uluslararası hukuk ve sözleşmenin sağladığı haklar varken, ülkelerin gemilerini Kanal İstanbul’dan parayla geçişe zorlamak mümkün değil. Kanal İstanbul’u yapacak olanlara verilecek dövize endeksli 25-30 yıllık gelir garantisi tutturulamayacağı gibi, her yıl garanti edilen gelirler Hazine’den ve milletin sırtından ödenecek. Ayrıca bu kanalın uluslararası hukuk açısından statüsü de tartışmalı olacaktır. Kanal İstanbul’un aynı zamanda uluslararası bir suyolu olarak uluslararası hukuka tabii olmaksızın işletilmesi halinde, Türkiye’nin Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ve komşularıyla ihtilaflı bir hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Karadeniz’in uluslararası bir güç mücadelesi alanına dönüşmesinin yolu açılacaktır.”

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İstanbul’un doğusunda, Karadeniz ile Marmara Denizi’ni, boğazlara paralel olarak açılacak su yoluyla bağlaması hedeflenen proje, ilk olarak 2011 yılında gündeme getirilmişti. Kanal İstanbul’un ÇED’e itiraz süreci devam ederken, ihalenin yakın zamanda yapılacağı açıklanmıştı. Muhalefet, projeye itiraz ediyor.