Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

CHP, kabine değişikliğini ‘yetersiz’ buldu: Değişmesi gereken ‘saray’ın kendisi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

CHP, kabine değişikliğini ‘yetersiz’ buldu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından beklenen kabine değişikliği bugün gerçekleşmişti.

Reklam

Değişiklikle beş yeni bakan kabineye girmiş, altı bakan görev değişikliğiyle yerine korumuştu.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında, kabine değişikliğini şu sözlerle yorumladı: “Asıl değişmesi gereken sarayın kendisi. O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene ‘Güle güle’, gelene ‘Hoşgeldin’ demekten bir şey yok. Asıl sorun sarayda, sarayın değişmesi lazım.”

‘Sol’dan haber paylaşan yeni bakan önce tweet’ini sildi, sonra hesabını kapattı

Koltuk ‘başka bahara’: Kabineye giremeyen Kuzu, ‘Allah’a havale’ etti

Kabinede beş bakan değişti

 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...