CHP, kabine değişikliğini ‘yetersiz’ buldu: Değişmesi gereken ‘saray’ın kendisi

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CHP, kabine değişikliğini ‘yetersiz’ buldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı olmasının ardından beklenen kabine değişikliği bugün gerçekleşmişti.

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Değişiklikle beş yeni bakan kabineye girmiş, altı bakan görev değişikliğiyle yerine korumuştu.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında, kabine değişikliğini şu sözlerle yorumladı: “Asıl değişmesi gereken sarayın kendisi. O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene ‘Güle güle’, gelene ‘Hoşgeldin’ demekten bir şey yok. Asıl sorun sarayda, sarayın değişmesi lazım.”