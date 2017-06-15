CHP İzmir’den de İstanbul’a yürüyecek

CHP, Ankara’nın ardından İzmir’den de ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatma kararı aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a bu sabah yürüyüş başlatmıştı.

CHP İzmir İl Örgütü de yürüyüş başlatma kararı aldı.

İlçe başkanları bugün olağanüstü gündemle toplanarak ‘Adalet Yürüşü’nü görüştü. Toplantıdan, Ankara’da başlayan eyleme destek kararı çıktı.

Buna göre CHP’liler İzmir’den 17 Haziran’da saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan yola çıkacak. Partililer İstanbul’dan önce Ankara’dan gelen Kılıçdaroğlu önderliğindeki grupla Gebze’de buluşacak.

‘Demokrasi için yola çıkıyoruz’

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün ‘siyasi tarihe altın harflerle yazılacağını’ savundu.

Güven, şunları söyledi: “Türkiye’nin yeniden cumhuriyet ayarlarına dönmesi, adaletin yeniden tesis edilmesi, hukuksuzluğun sona erdirilmesi için bizler de İzmir’den İstanbul’a adalet yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. İzmir gibi demokrasinin, özgürlüğün ve cumhuriyetin kalesi olan bir kentten bizlerde adalet ve demokrasi için yola çıkıyoruz.”