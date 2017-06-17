CHP İzmir’den de ‘Adalet Yürüyüşü’ başlattı

CHP, Ankara’dan sonra İzmir’den de İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ne başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.
Partinin İzmir il örgütü de geçen günlerde yaptığı duyuru sonrası yürüyüşüne bugün başladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda bu sabah toplanan CHP’liler, ilk gün kent çıkışına kadar yürüyüp mola verecek. Grubun hedefi İstanbul’a varmadan önce Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan gelen grupla Gebze’de buluşmak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da destek verdiği grubun ne zaman Gebze’ye varacağı bilinmiyor.
Grubun liderliğini yapan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, “Milletvekilimiz haksız yere tutuklandı. Genel başkanımızın başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne biz de destek veriyoruz. Sonuç alana kadar bu mücadelemiz sürecek” diye konuştu.