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Yaramazlara biraz batar!

CHP İzmir örgütünden ‘Kanal İstanbul’ itirazı: Bu artık Türkiye’nin meselesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri ile CHP üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, ‘Kanal İstanbul’ projesi ÇED raporuyla ilgili itiraz dilekçelerini verdi.

Fotoğraf: DHA

‘Kanal İstanbul’ projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla il müdürlüğü binasını dolduran grup, uzun kuyruklar oluşturdu.

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Ellerinde dilekçeleriyle kendilerine sıranın gelmesini bekleyen yaklaşık 150 kişi, projeye ilişkin ‘ÇED olumsuz’ kararı verilmesi talepleri ile itirazlarının bulunduğu dilekçeleri teslim etti.

‘Bu artık İstanbul’un meselesi olmaktan çıktı’

Kampanyaya İzmirliler olarak destek verdiklerini belirten Deniz Yücel şunları söyledi: “Hükümetin, Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul’da hayata geçirmeye çalıştığı ‘Kanal İstanbul’ projesinin ÇED raporuna karşı itirazlarımızı sunmak üzere buradayız. Bu artık İstanbul’un meselesi olmaktan çıktı, Türkiye’nin meselesi oldu. Bu projeye karşı hukuk çevresinde, demokrasi kuralları çerçevesinde örgütlü olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. İtirazlardan sonuç alamazsak idari yargı süreci ondan sonuç alamazsak da Danıştay süreci var. Danıştay’dan da sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var.”

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