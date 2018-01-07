CHP İzmir il kongresinde adayların destekçileri birbirine girdi

CHP İzmir İl Kongresi’nde kavga çıktı.
Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kongrede Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel il başkanlığına aday oldu.
Yücel’in konuşmasının ardından sıra Gümrükçü’ye geldi. Ancak Gümrükçü kürsüye çıkınca bir partili elinde ‘Kerbela şehitlerinden özür dile’ yazan pankartıyla adaya yöneldi.
Partiliyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger engelledi. İki adayın taraftarları arasına arbede yaşanırken, bazı kişilerin yumruk attığı da görüldü.
Gümrükçü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun çevresinde sıkı güvenlik önlemi alındı.
Olayların yatışmaması üzerine divan başkanlığı görevini yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kongreye 15 dakika ara verdi, partililerin sakinleşmemesi halinde kongreyi iptal edeceğini duyurdu.