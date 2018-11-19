CHP, İYİ Parti’den sonra Saadet’le de görüşecek: Yaygın değil stratejik ittifak

CHP’nin İYİ Parti’yle yaygın olmasa da stratejik yerlerde ittifak yapabileceği öğrenildi. CHP, Saadet Partisi’yle de görüşecek.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre CHP’nin önceliği, ‘millet ittifakı’ ve ‘Hayır bloğu’nu Mart 2019’daki yerel seçime taşıyabilmek.

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İYİ Parti’yle görüşmelerini dokuz büyükşehir temelinde sürdüren CHP, yaygın ittifaka sıcak bakmıyor.

Gazeteye konuşan CHP kurmayları, ittifak yapılırken kentin seçmen profili, geçmiş seçim sonuçları ve oy geçişleri gibi kriterleri gözönüne alacaklarını söyledi.

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İttifak kesinleşmeden parti örgütlerine de danışılacağını aktaran kurmaylar, aday çıkarmamanın örgütün hantallaşması anlamına geldiğini, bu nedenle işbirliğinin yaygın olarak kullanılamayacağına dikkat çekti.

Kritik kentlerde

Partili isim şunları vurguladı: “Çok kritik, stratejik bir yerde bir defaya mahsus olabilir. Ayrıca bu ittifakın olabilirliğini yerinde test etmek lazım. Adayların durumunu analiz etmek gerekiyor. Örgüt orada seçimi alacağına inanıyorsa, belirlenen yerel aday AK Parti seçmeninin bile desteğini alacak birisiyse, masada alınan karar oradaki güçlü çalışmayı heba edebilir. Tüm bunların göz önünde bulundurulması, test edilmesi gerekiyor.”

Alınan bilgiye göre CHP, yalnızca İYİ Parti’yle değil Saadet Partisi’yle de görüşmeyi planlıyor. CHP’li yetkililer, partinin ‘demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunan’ diğer partilerle de görüşülebileceğini ekledi. Ancak parti ismi zikredilmedi.

Yeniden ittifak

CHP ile İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi de yanlarına alarak 24 Haziran seçimine ittifak yaparak gitmiş, seçim sonrası ittifak da bitmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son olarak 13 Kasım’da görüşmüştü. Akşener, dokuz büyükşehir üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.