CHP, İYİ Parti, SP ve DP liderleri imzaladı: Dört parti ‘millet ittifakı’nda buluştu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Partisi’nin (DP) oluşturduğu ittifaka ‘millet ittifakı’ adı verildi.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre dörtlü ittifak için hazırlanan protokol dört parti lideri tarafından imzalandı.

Reklam

Buna göre dört partili ittifaka ‘millet ittifakı’ denecek. DP haricindeki partiler kendi kurumsal kimlikleriyle ittifaka katılacak. DP adayları ise İYİ Parti listesinden gösterilecek.

Ancak SP’den bazı isimlere CHP ve İYİ Parti listelerinden yer verilebileceği iddia edildi.

Reklam

Öte yandan dün Halk TV’deki ‘Halk Arenası’ programına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da ittifaka ilişkin şunları söyledi: “Bu ittifak bir demokrasi, huzur ve adalet ittifakıdır. Kimin için bu ittifak ‘millet’ için. Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru da aziz milletimiz için olacak. Ne varsa millet için. Biz kendimiz için değil millete ne vereceğiz diye siyaset yapıyoruz. Sanırım buradan ittifakın ismini çıkarabiliriz.”