CHP-İYİ Parti uzlaşmaya doğru: İttifak düşünülen 14 il

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde ittifak gündemiyle yaptıkları ve prensipte anlaştıkları ilk görüşme sonrası ortak çalışma için zemin yoklanacak 14 ilin belirlendiği öğrenildi.

Ankara için Yavaş ihtimali

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, iki parti Ankara belediye başkanlığı için Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak bakıyor. İki partinin Yavaş’ta uzlaşması durumunda, ‘Ankara’nın rozetsiz yönetilebileceği’ seçeneği üzerinde de duruluyor. Bununla birlikte İYİ Parti ‘nin Yavaş’ı CHP’nin desteğiyle kendi adayı olarak da görmeyi talep edebileceği belirtiliyor.

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Antalya arada kaldı

CHP’nin İzmir ve İstanbul için İYİ Parti’nin desteğini, İYİ Parti’nin de MHPnin elindeki Mersin ve Manisa belediye başkanlığı için ‘CHP’nin desteğini isteyebileceği’ konuşuluyor. İYİ Parti’nin ayrıca 24 Haziran’da yüksek oy aldığı Burdur, Antalya gibi illerin ilçe belediyeleri için de destek istemesi gündemde. CHP ise daha önce kendisinde olan Antalya büyükşehir belediyesi için destek arayışında. Bununla birlikte İYİ Parti’nin Antalya büyükşehiri isteyebileceği ifade ediliyor.

14 büyükşehirde ittifak

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında ittifak yapılacak 14 ili Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Bursa, Denizli, Eskişehir, Ordu, Samsun, Muğla, Aydın olarak sıraladı.