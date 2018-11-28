CHP-İYİ Parti görüşmeleri üç ilde tıkanmış: Ankara, Antalya, Mersin

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde işbirliği yapılması için yürütülen temasların Ankara, Antalya ve Mersin büyükşehir belediyeleri nedeniyle tıkandığı öne sürüldü.
Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, görüşmeler iki haftadır devam etmesine karşın herhangi bir sonuç alınamamasının en önemli nedeni üç büyükşehir belediyesi üzerinde yaşanan anlaşmazlık.
İYİ Parti’nin Ankara, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri’nde işbirliği yapılarak CHP’nin aday çıkarmamasını talep ettiği, CHP’nin ise söz konusu üç büyükşehir belediyesini ancak CHP’li bir adayın yarışması durumunda kazanılabileceği görüşünde olduğu öğrenildi. İYİ Parti’nin özellikle Ankara’da ısrarcı olduğu, ancak CHP’nin de İYİ Parti adayının Ankara’yı kazanamayacağı görüşünde olduğu ifade ediliyor.
CHP altı il önerdi
CHP’nin İYİ Parti’ye Manisa, Konya, Kayseri, Kocaeli ve Denizli büyükşehir belediyeleri ile Isparta Belediyesi’nde işbirliği önerdiği kaydediliyor.
CHP’nin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında da İYİ Parti’yle yürütülen görüşmelere yönelik eleştiriler dile getirildiği öğrenildi. Bazı CHP yöneticilerinin, yerel seçimlere işbirliğiyle değil her partinin kendi adayıyla girmesinin daha iyi olacağı görüşünü savunduğu belirtildi.
Bu hafta içinde CHP ile İYİ Parti arasında bir ya da iki görüşme yapılacak.
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