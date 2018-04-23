CHP-İYİ Parti anlaşmasındaki demokrasi vurgusu başbakanı inandırmadı: Yersen…

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekillerin “Bunu demokrasi için yaptık” sözlerini inandırıcı bulmadı.
CHP’den 15 milletvekili, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime katılabileceğini açıklamasından saatler önce istifa ederek İYİ Parti’ye katıldığını duyurmuştu. Böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesine imkan tanınmış, seçime katılabilmesinin önündeki olası engellerin kaldırılması sağlanmıştı.
‘Yersen…’
Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere konuşan Yıldırım, vekillerin söylemleri için “Yersen” dedi.
Yıldırım, darbe girişimi gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdiği iddiasına dair “Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem” değerlendirmesinde bulundu.
Başbakana eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden adaylık için isminin zikredildiği de hatırlatıldı. Yıldırım’ın buna yanıtı “Bunu Abdullah Gül’e sormak daha iyi olur” oldu.