CHP-İYİ Parti anlaşmasına Erdoğan’dan ilk yorum: Nasıl bir iş?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 CHP’li vekilin istifa edip İYİ Parti’ye katılmasını ‘Güneş Motel olayı’na benzetti.

CHP’den 15 milletvekili, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime katılabileceğini açıklamasından saatler önce istifa ederek İYİ Parti’ye katıldığını duyurmuştu. Böylece İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurabilmesine imkan tanınmış, seçime katılabilmesinin önündeki olası engellerin kaldırılması sağlanmıştı.

Reklam

‘Daha beter’

Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere konuşan Erdoğan, CHP’nin hamlesi karşısında sessizliğini bozdu.

Cumhurbaşkanı, vekil transferi için şunları söyledi: “Nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran’da benim halkım, Parlementoyu bu kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir.”

Reklam

Erdoğan YSK’nın kararına ilişkin de “YSK, kararı cumartesi vermiş olsaydı, belki o zaman bu ’15’ler olayı’ olmayabilirdi” dedi.

‘Ağzının payını verirdim’

Meclis’te bugünkü 23 Nisan özel oturumunda gerilim yaşanmıştı.

Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e şu sözlerle tepki gösterdi: “Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım, aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü.”

Gül cevabı

Erdoğan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden adaylık için isminin geçtiği yönündeki sorulara ilişkin de “O benim sorunum değil“ dedi.