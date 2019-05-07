CHP İstanbul’un ilçeleri için seçim iptali başvurusu yapacak

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) İstanbul’un 39 ilçesi için seçim iptali başvurusu yapacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.

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Kurulun, il, ilçe ve muhtarlık seçimleriyle ilgili bütün oy pusulalarının aynı zarfa atılmasına ve aynı sandık kurullarınca toplanıp sayılıyor olmasına rağmen, ilçe seçimleriyle ilgili iptal kararı vermemiş olması tartışma konusu olmuştu.

Habertürk’te konuşan CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’nın İstanbul kararındaki ‘usulsüzlük’ tespitlerini gerekçe göstererek, İstanbul’daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda ‘tam kanunsuzluk’ teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunulacağını kaydetti.

Tam kanunsuzluk halinde itiraz süresi bulunmuyor.

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Yakupoğlu şöyle konuştu: “Şimdi maddi gerekçe ortaya çıktı. Şu anda konuşulan sandık kurulların teşkiliyle ilgili gerekçe ise, cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız.”