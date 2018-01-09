CHP İstanbul yönetimi için heyecanlı yarışı: 11 adayın adı geçiyor, üçü öne çıktı

CHP’de 3-4 Şubat’ta yapılacak büyük kurultay öncesi tamamlanması hedeflenen il kongreleri tüm hızıyla sürerken gözler en büyük parti teşkilatı olan İstanbul’a çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir adaydan yana tercih yapmaması nedeniyle yarışın heyecanlı geçmesi beklenirken adaylar da netleşmeye başladı.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, bugüne kadar İstanbul’da mevcut il başkanı Cemal Canpolat’ın yanı sıra Parti Meclisi (PM) Üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski gençlik kolları genel başkanı Doç. Dr. Yunus Emre, eski milletvekilleri Çetin Soysal ve Ali Kemal Kumkumoğlu, eski il başkanı Nebil İlseven, önceki kongrede Canpolat’a karşı 27 oyla kaybeden Gökhan Zeybek adaylar arasında yer alıyor.

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Kılıçdaroğlu, 39 ilçe başkanı ile dün yaptığı toplantıda İstanbul il başkanlığı için görüşlerini sordu. İlçe başkanları 11 farklı isim sundu. En fazla oy Kaftancı, Canpolat ve Zeybek’e çıktı. Kılıçdaroğlu hiç bir adaya açık destek vermezken, “Demokratik bir yarış olmasını istiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, kongrelerde yaşanan olaylar nedeniyle teşkilata da uyarı yaptı. İstanbul’da kavgalı bir kongre görüntüsü yaşanmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi’nde açtığı pankartla olaylar yaşanmasına neden olan kişinin parti üyesi olmadığını tespit ettiklerini belirterek, “Bu olay bir provokasyondu” dedi.

İstanbul İl Kongresi’nin ardından 3-4 Şubat’taki kurultay süreci başlayacak. Kurultayda PM’nin büyük oranda değişmesi bekleniyor. Kurultayın tamamlanmasının ardından CHP’yi 2019’da yapılacak kritik seçimlere götürecek kadrolar tamamlanmış olacak.