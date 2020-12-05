CHP: İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanlar, bize istikamet vermesin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, son dönemde partiden bazı kişilerin adının taciz ve tecavüz suçlarına karışması nedeniyle kendilerine eleştiri yönelten iktidara İstanbul Sözleşmesi’yle yanıt verdi.

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Partisinin Ankara’daki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Salıcı, iddialarla ilgili en başından beri CHP’nin kendi üzerine düşeni yaptığını belirtti.

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CHP’li yönetici, şu ifadeyi kullandı: “Gerek İstanbul il örgütü gerek İstanbul il başkanımız gerek diğer örgütlerimiz, bu konuda asla taviz vermeden partimizin sıfır tolerans politikasına uygun bir şekilde davranmışlardır.”

‘Vahim geçmişiniz var’

Partinin kadına yönelik şiddete ve tacize ‘sıfır tolerans’ politikası bulunduğunu aktaran Salıcı, bu tür iddiaların titizlikle incelediğini, gereğinin yapıldığını dile getirdi.

Salıcı, AKP’yi şu sözlerle eleştirdi: “Ortada bir iktidar var, AK Parti iktidarı. Kadına karşı işlenen suçlarda, tacizlerde, tecavüzlerde, çocuğa karşı işlenen suçlarda ağır bir dosyaları, vahim bir geçmişleri olan bir siyasi parti.”

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‘Sözleşme’yle yanıt

CHP’li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben burada bunlardan tek tek bahsetmeyeceğim ama bahsetmeye kalksak şu dosyanın tamamını okumaya kalksak, burada ne sözler olduğunu, ne meşrulaştırma çabaları olduğunu göreceksiniz. İktidar bunu bir siyasi manevra olarak değerlendiriyor ama İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanların aleni bir şekilde televizyonlarda konuştuğu, parti yetkili organlarında bulunduğu bir siyasi iktidarın, CHP’ye kadına karşı şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri konusunda istikamet vermeye kalkması onların acziyetini gösterir.”