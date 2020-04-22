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Yaramazlara biraz batar!

CHP infaz yasasının iptali için AYM’ye başvurdu

CHP, 14 Nisan’da kabul edilen infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

AKP ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis’te kabul edilen infaz yasasının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun şeklen yürürlüğünün durdurulmasını içeren başvuruyu CHP grubu adına Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptı.

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CHP, yasanın ‘örtülü af’ niteliğinde olduğu, TBMM’de en az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiğine ilişkin usul yönünden yasanın iptalini istedi.

CHP’nin yasanın esas yönünden de anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Esas yönünden Anayasa Mahmemesi’ne iptal istemiyle başvuru için, yasa Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 60 günlük süre bulunuyor. 

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, infaz düzenlemesine ilişkin, “Gaspçı, yolsuzluk yapan, devleti soyan, çocukları fuhşa teşvik eden hapiste kalması gerekirken, bunlar neden bizim aramızda gezsinler, hangi gerekçeyle biz bunları hapishanelerden çıkarıyoruz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, infaz düzenlemesinin kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlandığının söylemişti.

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