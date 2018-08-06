CHP imzaları saydı: Elimizdeki sayı 569, kurultay yok

CHP, eline ulaşan imza sayısının 569 olduğunu belirterek, olağanüstü kurultay yapılmayacağını açıkladı.

CHP’deki kurultay çağrı grubu adına açıklama yapan parti meclisi üyesi Gaye Usluer, perşembe günü 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamıştı. Kurultayın toplanması için gerekli imza sayısı 621 olarak hesaplanırken genel merkez, mükerrerler ve üye olmayan imzaların çıkarılması sonrası 605 imzanın kaldığını öne sürüyor. Daha önce noterden tasdik ettirilmiş ancak henüz resmen işleme konmamış imzaların genel merkeze sunulması için geçerli yasal sürenin sonu bugün saat 17.00’de doldu.

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CHP’nin genel merkezinden yapılan açıklamada, “569 imza toplandı. Yeterli sayıya ulaşılamadı” dendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi bin 242 olup, tüzüğümüz uyarınca olağanüstü kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622’dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. 2 Ağustos Perşembe gününden önce genel merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8’dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir. 2 Ağustos Perşembe günü genel merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618’dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5’i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır.”

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Tüzüğe göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görüldüğü ifade edilen açıklamada “Genel merkezimize sunulan tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince Parti Meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır” ifadesi kullanıldı.