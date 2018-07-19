CHP imza sayısını reddetti: 438 toplanmış, maksimum 470’e ulaşır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, olağanüstü kurultaya yönelik toplanan imzalar için, “438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470’e ulaşabilirler“ dedi.
24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bu sabah 521 delegenin imza attığını duyurmuştu.
Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özkan, toplanan imzalara ilişkin “Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır” dedi.
Kurultay talep etmenin her CHP’linin hakkı olduğunu söyleyen Özkan toplanan imza sayısıyla ilgili, “438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470’e ulaşabilirler. Kongre toplayabilecek sayıya ulaşabileceklerini sanmıyorum. Delege ‘Evet’ derse boynumuz kıldan ince” diye konuştu.
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