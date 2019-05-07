CHP: İlk iftarı kul hakkı yiyerek yaptılar; AKP: Güçlenerek yola devam

İstanbul belediye başkanlığı seçiminin iptal etmesi sonrası siyasetin ittifak cepheleri arasında sert tartışmalar başladı.

Siyaset dünyasından kararın ardından yapılan açıklamalar şöyle.:

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “Seçmen iradesi hiçe sayılmıştır. Önceki seçimler de şaibeli hale gelmiştir. Sandığa darbe yapılmıştır. YSK hukuku çöpe atmıştır. YSK iktidarın baskı ve tehdidine karşı duramamıştır. Siyaset, ekonomi ve ülke güvenliği çok daha derin bir belirsizliğe sürüklenmiştir. Tarih, millet ve hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır. Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz.”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: “Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır. Cumhurbaşkanımız açısından önemli olan İstanbul gibi bir şehrin herhangi bir şüphe, şaibe olmaksızın yönetilmesi önemli. Bu açıdan tabii ki karar olumlu. ‘Cumhur ittifakı’nda hiçbir sıkıntı yok, güçlenerek yoluna devam etmektedir. Mazbata iptali söz konusu olduğu için İstanbul büyükşehir belediyesini kimin yöneteceğini İçişleri Bakanlığı belirleyecek.”

AKP adayı Binali Yıldırım: “Karar bağlayıcı. Rakibim de ifade etmişti. Hayırlı olsun.” (Yeniden aday olup olmayacağı soru üzerine dolaylı olarak aday olacağını dile getirdi)

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TÜSİAD: “31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir.”﻿

MHP: “Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir. YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu karar karşında, hiç kimsenin Türkiye’yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir.”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Siyasi iktidarın sopası haline getirilmek istenen kamu kurumları eliyle halkın iradesinin gasp edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Herkesi süreci sükûnetle takip etmeye, partimizin alacağı kararlara uygun hareket etmeye davet ediyorum.”

Gazeteci Kadri Gürsel: “Siyaset, çelişkileri yönetme sanatı. İktidar seçimi gaspettiği için sandık meşruiyetini yitirmiş olsa da ‘tekrar seçim’i boykot taktik açıdan fevkalade yanlış bir adım. Seçim gaspını protestonun yolu boykot değil, iktidara sandıkta demokrasi dersi vermektir.”

HDP: “YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır.”

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü: “HDP, YSK kararı sonrasında da aynı çizgidedir.”

Eski TÜİSAD başkanı Erol Bilecik: “Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir.”

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “Bu karar Türkiye’nin nasıl bir süreçten geçtiğini, demokrasi mücadelesinin neleri aşmak zorunda kaldığını gösteren örneklerden biri olmuştur. Talimatla çalışan bu yargı düzenini, bu düzenin mimarlarını ve sahiplenenleri biz milletin gerçek iradesiyle aşacağız. Bu seçimleri Ekrem İmamoğlu bu kez yüzde 60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır. Ama bu kez kaybedenler onun karşısındaki adaylar olmayacaktır.”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen: “Seçim iptali kararı talimatla verildi. Artık tuz koktu diyebiliriz. İnsanların demokratik yöntemlerle iktidara gelme ümitleri, halkın iradesinin sandığa ve yönetime yansıması ilkesi yerle bir edildi. YSK’daki yedi hakim Türk demokrasisinde kara bir sayfa açtı.”

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri: “Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı geliyor. AKP, YSK üzerinde İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için baskı kurdu. Bu, Türkiye’de iktidarın demokratik geçişinin seçimler yoluyla olmasına duyulan güveni sona erdiriyor.”

CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Kamu vicdanı yaralanmıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “İstanbul’da da hak yerini bulacak.”﻿