CHP ile HDP’nin gündemi ‘prompter’

CHP ile HDP’li siyasetçiler, miting meydanlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına ara vermesini gündeme getirdi.

Erdoğan, dünkü Diyarbakır programı kapsamında katıldığı iftarda konuşma yaparken bir süre duraklamıştı. Cumhurbaşkanının konuşmasını okuduğu prompter’ın bozulduğu iddia edilmişti.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Van’daki mitinginde binlerce kişiye seslendi.

Erdoğan’ın konuşmasına değinen İnce, söz konusu videoyu seçmenlerine izletti. CHP’li aday, ‘sorunları camdan değil, candan konuşanların çözebileceğini’ söyledi.

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‘Dünya o kadar güzel oldu ki…’

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da seçim çalışmaları kapsamında bugün Van’daydı.

Seçmenlerine hitap eden HDP lideri, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanının söyledikleri kendisi için normal çünkü cama bakarak konuşuyor, cam durduğu zaman kendisi de duruyor söyleyecek bir şey bulamıyor. Dün de Diyarbakır’da cam durdu, Erdoğan durdu. İki dakikalığına dünya öyle güzel oldu ki, keşke hep cam dursaydı. Az kaldı, 20 gün daha sabredeceğiz.”

‘Arıza değildi’

Öte yandan Erdoğan’ın miting programları öncesi sunum yapan Orhan Karakurt, yaşananın bir prompter arızası olmadığını iddia etti: “Cumhurbaşkanı ve prompter üzerinden algı yaratmaya çalışanlar, yine duvara tosladınız. İşte gerçek duyunca edebiniz varsa utanır ve susarsınız. Orda prompter falan bozulmadı. Vatandaşların önünde duran korumaların yerine tepki gösterdi, koruma başkanı Muhsin beye ‘Çekilsinler’ diye talimat verdi. En yakınında olaya şahit olan kişi olarak bilgilendirme yaptım.”