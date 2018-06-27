CHP il başkanından kurultay çağrısı: İnce aday olsun

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, partisinin Muharrem İnce’nin genel başkan adaylığında olağanüstü kurultaya gitmesi çağrısı yaptı.
CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:“Genel başkanımız ‘kendi içimizde değerlendirilir’ diye istifa etmeme yolunu tercih etti. Şahsımın görüş bildireceği her ortamda açıklayacağım görüşü buradan herkese söylüyorum. Biz kaybetmedik henüz yeni başladık ve bir lider kazandık. Genel başkanımıza görev süresi içerisinde partimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin 50 günde yükselttiği çıtayı bir sonraki seçimlere kadar iktidar seviyesine çıkarması için sadece kendisinin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultaya gitmeliyiz.”
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