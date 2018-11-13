CHP il başkanı iddialı: İstanbul’da AKP’yle başa başız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, büyükşehir belediyesi başkanlığı konusunda AKP’yle ‘kafa kafaya’ olduklarını öne sürdü.

Sözcü’den Hande Zeyrek’e konuşan Kaftancıoğlu, 10 ay önce göreve geldiğinde 39 ilçede halkın sorunlarını ve beklentilerini araştırmaya başladıklarını söyledi.

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“CHP’ye oy verme davranışları nasıl gelişebilir, nasıl bir aday profili olmalı gibi verilerle bütün ilçelerimizi değerlendiriyoruz” diyen CHP’li yönetici, İstanbul’da ilçe belediyelerinin 25’inin AKP tarafından yönetildiğini anımsattı.

AKP’li seçmenlerin rahatlıkla memnuniyetlerini ifade edebildiklerini, sorunlarının yöneticiler tarafından görülmediğinin farkında olduğunu aktaran Kaftancıoğlu, kendi belediyeleriyle AKP’li belediyeler arasında memnuniyet farkı olduğunu iddia etti.

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‘Başa başız’

İl başkanı, İstanbul’da büyükşehir belediyesi adaylarını örgüt ve İstanbullularla belirleyeceklerini belirterek ilçeleri altı bölüme ayırdıklarını, halkın fikirlerini sorduklarını, hangi profilde adayların doğru olacağını genel merkeze ileteceklerini kaydetti.

Kaftancıoğlu, AKP’lilerin yüzde 17’sinin başka partiye oy verebileceğini söylediğini belirterek şöyle devam etti: “Bu yerel seçimlerde fırsat aralıklarının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Diğerlerine göre çok farklı. Şu anda biz AKP ile İstanbul’da başa başız. Zaten o yüzden geçen gün kendi resmi anket şirketleri de ‘AKP ittifak yapmazsa İstanbul’da kaybedebilir’ dedi. Onlar da bu rakamları görüyorlar. Ciddi bir endişeden kaynaklı gider ayak bütün yarım kalan rant projelerini de hayata geçirmeye çalışıyorlar.”

CHP’li il başkanı, sözlerine dayanak olarak herhangi bir araştırma paylaşmadı.