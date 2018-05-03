CHP iki arada bir derede: Şener olsa İnce, İnce olsa MYK rahatsız

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Hürriyet’in iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin cumhurbaşkanı seçiminde göstereceği adayla ilgili son kulisleri yazdı.

Selvi’ye göre Abdüllatif Şener aday gösterilirse CHP’li Muharrem İnce, bir grup vekille birlikte sert tepki gösterecek; İnce’nin aday gösterilmesi durumundaysa MYK üyeleri bu durumdan rahatsız olacak.

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Hürriyet yazarı Selvi, ‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim’ başlıklı bugünkü yazısında CHP kulislerini kaleme aldı.

CHP’nin, Şener’i aday göstermesi durumunda İnce’nin bir grup vekille sert tepki göstereceğini yazan Selvi şöyle devam etti: “Muharrem İnce’nin aday olması durumunda MYK üyelerinin bundan rahatsız olacağı ifade ediliyor. Abdüllatif Şener ismini Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında Deniz Baykal’ın gündeme getirdiği söylentiler arasında. Baykal, 2007 yılında da AK Parti’ye Abdüllatif Şener’i önerdiği için bu bir çıkarım da olabilir.”

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İl başkanlarıyla yapılan temayül yoklamasında İlhan Kesici’nin adının öne çıktığını hatırlatan Selvi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’inse seçim kampanyasını yürütmek üzere bir ekip oluşturduğunu öne sürdü. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Kılıçdaroğlu o ismi bana söyle ama açıklayamam” dediği kişinin Büyükerşen olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayını tarif ederken ‘ekonomiyi bilecek’ demesi üzerine gözlerin İlhan Kesici ile birlikte genel başkan yardımcısı Faik Öztrak’a çevirdiğini yazan Selvi, şöyle devam etti: “Öztrak, 10 gün önce Kemal Bey’le görüşmüş. Öztrak’la konuştum, ‘Sayın Genel Başkan’a ihtiyaç olması halinde böyle bir görevi yapabileceğimi söyledim’ demekle yetindi. CHP’nin adayı çok önemli. Çünkü aynı zamanda Meral Akşener’in şansını belirleyecek. Ege ve Trakya başta olmak üzere CHP’nin kadın seçmenlerinin Meral Akşener’e kayma ihtimali söz konusu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını tarif ederken arkasında bir başarı hikayesi olacak, ülkeyi kutuplaştırmayacak gibi kriterler ortaya koymuştu ya, dün buna bir yenisi daha eklendi. CHP’nin yayın organı olan Halk TV’de gözükmek. Her şeyi anladım ama bunu anlamadım. Halk TV’ye programcı mı arıyoruz, yoksa Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanı adayı mı?”