CHP, içinde ‘değerli konut vergisi’nin de olduğu 11 kanun maddesini AYM’ye taşıdı

CHP, ‘eşit ve adil olmayan düzenleme’ olarak nitelendirdiği ‘değerli konut vergisi’nin de aralarında bulunduğu üç vergi kanunu ve farklı kanunlara ilişkin 11 maddeyi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Fotoğraf: DHA

9 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 sayılı kanunla bazı kanun hükmünde kararname (KHK) ve kanunlarda değişiklik yapılarak yüksek gelir elde edenlerin gelir vergisi artırılmış lüks konut, konaklama ve dijital hizmet vergisi getirilmişti.

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Yasa kapsamında, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar ‘değerli konut vergisi’ne tabi olacak.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, ‘değerli konut vergileri’ alınmasını doğru bulmadıklarını belirterek, “Bunu bir haraç olarak görüyoruz, bir varlık vergisi olarak görüyoruz” dedi.

Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, aralarında ‘dijital vergisi yoluyla sansür getirilmesi’, ‘değerli konut vergisi’, ‘konaklama vergisi’ ve kamuoyunda ‘İslami holdingler’ olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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CHP yöneticisi, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, ödenen her kuruş verginin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gelişmiş ülkelerde vatandaşın ödediği verginin takipçisi olduğuna dikkati çeken Altay, “Haraç mantığıyla yeni vergi yasaları TBMM’de yasalaştı. Elbette devlet vergi alacak. Devlet hizmetlerinin yürümesi için vergi toplanması gerekiyor ama bunun Anayasaya uygun, adil ve eşit şekilde toplanması gerekiyor. ‘Deli Dumrul’ mantığıyla vergi toplanmaz” diye konuştu.

Altay, iptalini istedikleri ‘konaklama vergisi’ düzenlemesiyle ilgili de şöyle konuştu: “Bu düzenlemede yüzde 2 oranında konaklama vergisi öngörülmekte ve bu yeni konaklama vergisinin yerel yönetimlerce değil merkezi hükümet tarafından toplanması hüküm altına alınmaktadır. İptali istenen düzenleme ile AKP, hizmeti belediyelere yüklerken kaynağı merkezi hükümete aktarmaktadır. Adeta sahillerdeki belediyeler cezalandırılmakta ve hizmet veremez noktaya taşınmak istenmektedir. Bu nedenlerle Anayasa’nın 127 ve 90’ıncı maddelerine aykırı bu düzenlemenin iptali talep edilmiştir”