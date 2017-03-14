CHP heyeti ‘Hayır’ için Diyarbakır’da: Millet iradesiyle seçilenleri derdest edemezsiniz

CHP heyeti, Güneydoğu Anadolu kentlerini kapsayan referandum kampanyasına Diyarbakır’dan başladı.

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in haberine göre heyetin basın açıklamasında konuşan İstanbul Milletveili Gürsel Tekin, bölgede halkla buluşup ‘neyin hayırlı neyin hayırsız olduğunu anlatacaklarını’ söyledi.

Tekin, tutuklu DBP belediye başkanları ve HDP milletvekilleri için de, “Millet iradesiyle seçilenleri öyle derdest edemezsiniz. Tecrit edilmiş bir parti var. Diyorlar, belediyeler örgüte yardım ediyor. 15 yıldır siz iktidarsınız varsa öyle bir şey sorumlusu sizsiniz” dedi.

Diyarbakırlılarla bir araya gelerek neden ‘Hayır’ dediklerini anlatan CHP heyetini izleyen otobüslerden Kürtçe ‘Amed halkına binlerce selam’ anonsları yapıldı.

CHP heyeti gezisi kapsamında Dört Ayaklı Minare sokağına giderek Diyarbakır Barosu eski başkanı Tahir Elçi’nin vurulduğu yere karanfil bıraktı.

Diyarbakır’a milletvekili olarak ilk kez gittiğinisöyleyen Barış Yarkadaş, halktan bir ilgi olduğunu ama kırgınlığın saklanmadığını ifade etti: “CHP’nin Kürt sorununun çözümüne daha radikal yaklaşmasını bekliyorlar. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra bölge halkındaki duygusal kırılma ve kopuş daha da derinleşti. Birebir sohbetlerde sitemlerini dile getiriyorlar. ‘Biz bu ülkenin yurttaşıyız, topraklarında yaşıyoruz ve sınırlarında yaşamak istiyoruz’ diyorlar, ‘ama kültürel haklarımız verilsin, oy verdiğimiz partinin belediye başkanları haksız yere görevden alınmasın, partimizin eş başkanları, milletvekilleri haksız yere tutuklanmasın’ diyorlar.”