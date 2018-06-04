CHP heyeti, Gülen’in iadesine dair evrakları inceledi

CHP heyeti, Fethullah Gülen’in usulüne uygun bir şekilde ABD’den istenip istenmediğine yönelik dosyaları Adalet Bakanlığı’na giderek inceledi.

AA’nın haberine göre CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi, avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan CHP heyeti, saat 11.00’de Kızılay’daki bakanlık binasına gitti.

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Girişte gazetecilere konuşan Emir, Gülen’in ABD’den usulüne uygun istenip istenmediğini araştırmak üzere bakanlığa geldiklerini söyledi.

CHP’li vekil, “Objektif, dikkatli, ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir biçimde incelemek ve ortaya koymaktır” dedi.

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Emir’in açıklamalarının ardından heyet, bakanlık yetkilileriyle Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ndeki görüşmeye geçti.

Bakanlık: Heyet inceleme yaptı

Adalet Bakanlığı, akşam saatlerindeki yazılı açıklamasında heyetin evrakları incelediğini bildirdi: “CHP heyetine, bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır.”

Fitili İnce ateşledi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen’in Türkiye’ye iadesi için çalışacağını açıklarken ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirterek “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise İnce’nin bizzat gelip Adalet Bakanlığı’nda iade belgelerini inceleyebileceğini söylemişti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gülen’in ABD’den iadesinin usulüne uygun istenip istenmediğine ilişkin belgeleri incelemek üzere dört kişilik CHP heyetini bugün için bakanlığa davet etmişti.