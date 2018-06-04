CHP heyeti bakanlıkta: Gülen’in usülüne uygun istenip istenmediği incelenecek

CHP heyeti, Fethullah Gülen’in usulüne uygun bir şekilde ABD’den istenip istenmediğine yönelik dosyaları incelemek üzere Adalet Bakanlığı’na gitti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen’in Türkiye’ye iadesi için çalışacağını açıklarken ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirterek “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise İnce’nin bizzat gelip Adalet Bakanlığı’nda iade belgelerini inceleyebileceğini söylemişti.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gülen’in ABD’den iadesinin usulüne uygun istenip istenmediğine ilişkin belgeleri incelemek üzere dört kişilik CHP heyetini 4 Haziran’da bakanlığa davet etmişti.

AA’nın haberine göre Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi, avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan CHP heyeti, saat 11.00’de Kızılay’daki bakanlık binasına giderek yetkililerle görüşmeye başladı.

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Girişte gazetecilere konuşan Emir, Gülen’in ABD’den usulüne uygun istenip istenmediğini araştırmak üzere bakanlığa geldiklerini belirtti.

CHP’li vekil, “Objektif, dikkatli, ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir biçimde incelemek ve ortaya koymaktır” dedi. İncelemenin kaç saat süreceğinin sorulması üzerine Emir, herhangi bir zaman planlamalarının ve acelelerinin olmadığını aktardı.

Emir’in açıklamalarının ardından heyet, bakanlık yetkilileriyle Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ndeki görüşmeye geçti.