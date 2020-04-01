CHP grup başkan vekilinden infaz tasarısına: Kabul edilebilir değil

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, affa karşı olmadıklarını ancak AKP ile MHP’nin hazırladığı infaz teklifini de ‘kabul edilebilir’ bulmadıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yeni tasarının yasalaşması halinde, açık cezaevindekiler de olmak üzere 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet ve terör suçlarının kapsam dışı tutulduğu tasarıda infaz oranı ve denetimli serbestlik gibi konularda da düzenlemeye gidildi.

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Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Altay, 2002’de cezaevlerinde 57 bin kişinin bulunduğunu, bugün sayının 300 bine çıktığını ifade etti.

“Demokrasimiz tıkır tıkır çalışsa, hukuka saygılı olsa Türkiye af tartışmalarını konuşmayacak” diyen Altay, ‘AKP politikalarının suç ve suçlu ürettiğini’ öne sürdü.

‘Konuşmak daha büyük suç’

CHP’li yönetici, “Prensip olarak infaz indirimine karşı değiliz” diyerek, teklifi şu sözlerle değerlendirdi: “Burada tablo şu: konuşmak mı suç, adam öldürmek mi suç? Vallahi billahi AKP’ye göre konuşmak daha büyük suç. Adam öldürmek o kadar büyük suç değil. Gasp, darp, çıkar amaçlı suç şebekesi kurmak, dolandırıcılık bunlar suç değil. ‘Bunları salıverelim’ diyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Düşüncesini açıklamak, tweet atmak, haber yapmak suç. Bunlar cezaevinde kalsın! Gelen teklif bu. ‘Konuşanlar, düşüncesini ifade edenler içeride kalsın, dolandırıcılar, uyuşturucu içenler, kullananlar, çıkar amaçlı örgüt kuranlar, gasp, darp işlerine bulaşanlar dışarı çıksın.’ Gelen teklifin kaba olarak mahiyeti bu.”

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‘Politikalara karşı çıkan beş ay cezaevinde yatacak’

Altay, “Cezaevleri biraz dolu, seyreltiverelim” yaklaşımıyla adım atılmayacağını, ‘uygulamaların devam etmesi’ halinde iki yıl sonra cezaevleri nüfusunun yeniden kalabalıklaşacağını aktardı.

CHP’li siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konuşan herkesi cezaevlerinde yatıracak bir teklif TBMM’ye geldi. Erdoğan politikalarına karşı olan herkesin beş ay cezaevinde yatmasını teminat altına almasını sağlayan bir teklif geldi. Ben ve arkadaşlarım inceliyoruz. Bu kabul edilebilir bir teklif değildir değerli arkadaşlar. Affa karşı değiliz, siyasallaşmış yargıya baskıcı zihniyete ve muhalefetin AKP ve Tayyip Erdoğan karşıtlığının kriminalize edilip, cezaevine konulmasını düzenleyen bir teklife doğal olarak karşıyız. Haber yapan, görüş açıklayan gazetecilerin terörist ilan edilip ceza verildiği bir mekanizmaya karşıyız. Tweet attığı için, mitinge katıldığı için, düşüncesine söylediği için terörist ilan edilip hapse atan zihniyete karşıyız.”