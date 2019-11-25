CHP grup başkan vekilinden İnce’ye: Dedikodun yalan, kanıtlamazsan namertsin

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü yalanlayıp ‘parti içinden kendisine komplo kurulduğunu’ öne süren Muharrem İnce’ye, “Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!” diye seslendi.

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, İnce’nin Erdoğan’la görüştüğünü, cumhurbaşkanının da, “Senin CHP’ye genel başkan olmana yardım ederim” dediğini iddia etmiş, iddia cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmış, İnce de “Kanıtlarlarsa kendimi Taksim Meydanı’nda asarım. Bu CHP içinde bir grubun komplosudur” demişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise bir ‘saray kumpası’ndan dem vurmuştu.

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Twitter hesabından açıklama yapan Özkoç, şu ifadeleri kullandı: “Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!”

Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır.



Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!



İnce (@vekilince), dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin! — Engin Özkoç (@enginozkoc) November 25, 2019

İnce son olarak Twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.”

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Bazı medya kuruluşlarını da eleştiren İnce şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin.”

İnce’nin “Bana kumpas kuran CHP’liler yazın beraber teknede tatil yapıyordu” demesinin ardından Akşam gazetesi söz konusu isimleri Engin Özkoç, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Tuncay Özkan olarak sıralamıştı. Özkan ise “Yalan. Ne Çeşme’de bir görüşme ne de böyle bir tatil gerçekleşmiştir. Bu tetikçilerin uydurmasıdır. Tetikçiler ve dedikoducularla yargı önünde hesaplaşacağım” demişti.