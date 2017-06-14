CHP grubu Meclis’i terk etti: Berberoğlu kararı faşizmin tescili

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasını ‘faşizmin tescili’ diye niteledi. Özel’in kısa konuşması ardından CHP grubu Meclis genel kurulunu terk etti.

Genel kurulda söz alan Özel şunları söyledi: “Bu dava saray rejiminin ‘Hayır’ diyen milyonlara karşı yürüttüğü bir davadır. Bu davanın savcısı da, hakimi de müdahili de, müdahale edeni de aynı kişidir. Bu karar faşizmin tescilidir. Biz güçlüyüz. Biz kazanacağız.”

Özel’in sözlerinin ardından CHP grubu toplu olarak Meclis’i terk etti.