CHP: Gerekçeli kararın yanında kamera görüntülerini de bekliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçiminin iptaline ilişkin açıklayacağı gerekçeli kararın ekinde kamera görüntülerinin de yer almasını beklediklerini belirtti: “Bu iddianın kanıtlarını ve görüntülerini gerekçeli kararda görmezsek, o zaman bu iftiracılar çıkmalılar ve milletten özür dilemeliler.”

Fotoğraf: DHA

Son olarak YSK gerekçeli kararın bugün de açıklanmayacağını duyurdu.

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YSK’nın 6 Mayıs’ta milletin iradesini elinden aldığını, saray iktidarının siyasi bir kararla, YSK eliyle yerleşik seçim hukukunu ve geçmiş uygulamaları altüst ettiğini ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

“Sandıkta milletin oyunu çalamayanlar, seçimi çalmış, milletin tertemiz iradesine açıkça ihanet etmişlerdir. Sandık darbesinin üzerinden 14 gün geçti. YSK’nin gerekçeli kararı şu ana kadar daha açıklanmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı hafta sonunda ‘YSK’nin gerekçeli kararının bugün açıklanacağını’ söylemişti. Bugün de basında ‘200 sayfalık bir gerekçeli kararın tamamlandığı’na yönelik haberler yer alıyor. Bu kararı yazan kim? Saray. Şimdi göndermiş 200 sayfalık gerekçeli kararı YSK’ye, bu karara ‘Evet’ diyen 7 üyenin bunu imzalaması bekleniyor. Aslında YSK’nin bir tane asıl üyesi var, o da sarayın kibirli kişisi. YSK’daki diğer üyelerin hepsi yedek. Yazılan gerekçede kuzuyu kapan kurdun, kuzuyu suçlamasından başka hiçbir şey olmayacaktır.”

‘Kamera kayıtlarını bekliyoruz’

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın ‘sandık başkanlarının, seçmen tipinden AKP’ye oy vereceklerini anlayarak, büyükşehir belediye pusulası vermediği’ni söylediğini aktaran Öztrak, “Bu iddia, başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektir” dedi.

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Oy pusulalarına bakıldığında en fazla oyun büyükşehir belediye başkanlığı için kullanıldığının görüldüğüne dikkati çeken Öztrak, şöyle devam etti:

“Bu siyaset erbabına Allah akıl fikir versin demekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak çok zor oluyor. Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar buna kılıf olmaya yetecek mi? İstanbul’un dünyalığı için ahiretleri dahil her şeyi yakmaya razı oluyorlar. İnsanın içi acıyor. Biz, YSK’nin gerekçeli kararında şu hususların mutlaka açıklıkla yer almasını bekliyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi, YSK’ye verdiği iptal dilekçesinde pek çok şeyi iddia etti ama oy çalındığını hiç söylemedi. YSK de açıklamış olduğu kısa kararında çalma çırpmadan hiç söz etmedi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı ve onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ağzından oyların çalındığını hiçbir şekilde düşürmüyor. Bu oylar çalındıysa açıklasınlar, bu oyları kim çaldı? Bu oyların çalınmasına AK Parti’nin gözlemcileri, sandıktaki görevlileri neden, nasıl göz yumdu?”

‘Niye çöpe attığını açıklamalı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sürekli bazı sandıklarda oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz, imzasız veya eksik olduğunu söylediğini hatırlatan Öztrak, bu hususun da YSK’nin kısa kararında yer almadığını anımsattı.

Öztrak, YSK’den bunu bir iptal gerekçesi olarak görmesi durumunda, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının neye yaradığını açıklamasını istedi.

YSK’nin geçmişteki karar ve uygulamalarını niye çöpe attığını bu gerekçeli kararda açıklamasını beklediklerine dikkati çeken Öztrak şöyle konuştu: “Belli ki çalınan minareye 200 sayfalık kılıf anca yetmiştir. Aslında bu kararın siyasi olduğu gerekçeli karar yayımlandıktan sonra tüm milletimiz tarafından bir defa daha görülecektir. YSK bunları yapmazsa, alınan kararın hukuki değil, siyasi olduğu bir kere daha anlaşılacaktır.”