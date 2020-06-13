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Yaramazlara biraz batar!

CHP Genel Merkezi’nde bir kişide ‘corona’ çıktı

CHP Genel Merkezi’nde bir yönetici yardımcısında corona virüsü çıktı. Söz konusu yöneticinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştüğü öğrenildi. CHP liderine test yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Fotoğraf: chp.org.tr

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, ilk olarak bir genel başkan yardımcısının eşinde virüs çıktı.

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Ancak bu kişinin ziyaretçi yasağına karşın hafta başında genel merkeze gittiği, yemekhaneyi kullandığı ve bina içerisinde diğer çalışanlarla görüştüğü belirlendi.

İlk testi negatif çıkan görevliyle temas eden eden tüm personel kamera kayıtları izlenerek tespit edildi. 14 gün izne çıkarılan personelin kendi izin hakları kullandırılarak zorunlu izine çıkarıldığı iddia edildi.

Söz konusu sekreterle temas eden bir çay ocağı çalışanına da şüphe üzerine test yaptırıldığı ifade edildi.

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