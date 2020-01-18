Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP genel merkezi, Diyarbakır il başkanı ve 24 yöneticiyi görevden aldı

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın’ın da aralarında bulunduğu 24 il yöneticisi, Genel merkez tarafından kongre süreci başladığı gerekçe gösterilerek görevinden alındı. 

Fotoğraf: DHA

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek tarafından gönderilen yazıda, İl Başkanı Mehmet Sayın ile 24 parti yöneticisinin, kongre süreci başladığı gerekçesiyle görevden alındığı bildirdi. Sayın’ın yerine CHP İl Başkanlığı’na Abdurrahman Aslan getirilirken, gönderilen yazıda yeni il yönetiminden olağan kongre sürecini tamamlaması talep edildi.

Reklam

SON HABERLER

Eğitimi çökerten iktidar ayakta kalabilir mi?

Erdoğan ve AKP’sinin iktidarından önce Türkiye’de eğitim, çoğunluğun gözünde sınıf atlamak için başlıca araç olarak görülürken artık öyle değil. Erdoğan döneminde “maarif”in yaşadığı büyük nitelik ve verimlilik kaybı nedeniyle eğitim, dikey yönlü sınıfsal geçişkenliğe hizmet eder olmaktan giderek çıkıyor.

Kayıp Gülistan Doku’nun ‘viyadük üzerindeki son görüntüsü’ iddiası

Tunceli’de 5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ait olduğu öne sürülen bir görüntü, savcılığa teslim edildi. Görüntüde, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir sürücü, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...