CHP erken seçimde umut gördü: Tek adamdan kurtulmanın yolu sandıktır

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu seçimdir, hodri meydan” diyerek seçime hazır olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Tezcan, “Bu hükümet yönetme özürlüdür. 6 milyon işsizin, 16 milyon yoksulun sorumlusu sizsiniz. İşsizliğin sorumlusu, çöken tarımın sorumlusu sizsiniz. Yönetemiyorsunuz. Onun için seçime gitme çağrısı yaptınız, hodri meydan. Millet karar verecek. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu sandıktır ve millet karar verecek” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salı günkü grup konuşmasında 3 Kasım 2019’da yapılması beklenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını önermişti.

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Erdoğan ve Bahçeli bugün 13.30’da Beştepe’te bir araya gelmiş, görüşme yarım saat sürmüştü.

İki buçuk saat sonra kameraların karşısına geçen Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamıştı.