CHP, Eren Erdem’den emin: Dava sonucunda aklanacağına inanıyoruz

CHP’li Eren Erdem’in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan parti sözcüsü Bülent Tezcan, “Hukuki bir karar değil siyasi bir karar. Hatta siyasi bir karar olmanın ötesinde siyasi bir operasyon. Aklanacağına inanıyoruz” dedi.

Erdem’in tutuklanmasına ilişkin konuşan Tezcan, Türkiye’nin bir çadır devleti olmadığını belirterek şunları söyledi: “Hiç kimse Türkiye’nin bu birikimini çadır devleti görüntüsü vererek heba edemeyecektir. Tutuklama kararı önümüzde gerekçesi çok ilginç. Diyor ki, ‘Yurt dışına kaçma şüphesi var.’ Eren Erdem’in iki yıldan bu yana bu dava nedeniyle dokunulmazlığı yok. Bu dosya nedeniyle. Yani iki yıl içerisinde tutuklayabilirlerdi. İki yıldır 38 kez yurt dışına çıkmış. İfadesindeki beyanı, ‘Kaçsam o zaman kaçardım.’ İki yıldır dokunulmazlığı olmayan birini bugün tutuklayacaksınız.”

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Kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunan Tezcan şöyle devam etti: “Siyasi bir karar hatta siyasi bir karar olmanın ötesinde siyasi bir operasyon olduğunu gösteriyor. Parti meclisi üyemiz ve 264ncı dönem milletvekilimiz Eren Erdem’in bu davanın sonunda aklanacağına inanıyoruz. Hiçbir şüphemiz yoktur. FETÖ ile kucak kucağa olanlar FETÖ’ye karşı olanları FETÖ’cülükle suçlamaya devam ediyor. Bu devran böyle gitmeyecek, gitmez.”

Ne olmuştu?

24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyince milletvekilliği ve dokunulmazlığı sona eren Erdem, Twitter’dan saat 01.59’da attığı tweet’te “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım” demişti.

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Erdem hakkında İstanbul başsavcılığı, ‘FETÖ/PDY’ örgütüne yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talep ederek iddianame hazırlamıştı. Erdem’le ilgili suçlamalar arasında Karşı gazetesinde çalıştığı dönemde MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması savcı tarafından örgüte yardımın kanıtlarından biri olarak gösteriliyor. CHP’li vekilin 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurt dışı yasağı nedeniyle engellenmişti.

Sabah saatlerinde İstanbul’a götürülen Eren Erdem 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılmış ve tutuklanmıştı.