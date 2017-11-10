CHP, Erdoğan’ın ‘Atatürkçülüğü’ne inanmadı: Korkuyorsunuz, dizleriniz titriyor

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CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Atatürk sevgisi’ni 16 Nisan referandumuna bağladı.

AKP’nin pek adını anmadığı Mustafa Kemal Atatürk’ü sahiplenmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak Erdoğan da CHP’nin ‘Atatürkçü olmadığı’ iddiasını sıklıkla dillendirmeye başladı.

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Cumhurbaşkanı, ‘Ak Saray’daki Atatürk’ü Anma Töreni’nde “CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizinden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz” derken, CHP’nin Atatürkle ilişkinin 10 Kasım 1938’de kesildiğini öne sürmüştü.

Referandum hatırlatması

CHP’den Erdoğan’a yanıt geldi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Ey Erdoğan” diye seslendiği cumhurbaşkanının ‘Atatürk sevgisinin azlığının suçlusu’nu CHP olarak gösterdiğini ifade etti.

“Senin Atatürk sevginin, ilk kez Atatürk’e Atatürk demenin sebebi 16 Nisan’dır” diyen Özel, şöyle devam etti: “Nafile çabanı bu millet görüyor. Rejimi değiştirmeye kalktığınız 16 Nisan’da YSK marifetiyle saydık sandığınız oylar sayılmadı, tartıldı. İşte bu yüzden; yapılacak ilk seçim dikta heveslileriyle Cumhuriyet sevdalıları arasındaki bir referandum olacaktır. Korkuyorsunuz. Dizleriniz titriyor.”